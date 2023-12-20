Собянин: В Москве стартует масштабная программа обновления школ в 2024 году
За последние несколько лет в столице возвели более 160 современных школьных зданий на 100 тысяч мест. Об этом в среду, 20 декабря, рассказал мэр города Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.
— Но все же большинство наших ребят учатся в школах, построенных 40–50, а иногда и 90 лет тому назад. Они вполне пригодные для учебы, но тем не менее с каждым годом все больше не соответствуют современным представлениям о качестве и комфорте школьного образования, — отметил он.
В связи с этим власти Москвы приняли решение в 2024 году приступить к реконструкции первых 50 школ, заявил глава города.
Глава города добавил, что ситуацию нельзя исправить одним косметическим ремонтом, для этого нужна реконструкция. Он подчеркнул, что решиться на подобные меры было сложно, но откладывать процесс больше нельзя.
Мэр Москвы Сергей Собянин начал свое выступление перед депутатами Мосгордумы. Он подведет итоги 2023 года и представит отчет о деятельности правительства столицы в среду, 20 декабря.