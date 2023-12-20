Собянин: В Москве стартует масштабная программа обновления школ в 2024 году

— Но все же большинство наших ребят учатся в школах, построенных 40–50, а иногда и 90 лет тому назад. Они вполне пригодные для учебы, но тем не менее с каждым годом все больше не соответствуют современным представлениям о качестве и комфорте школьного образования, — отметил он.