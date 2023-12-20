Мосгордума приняла ежегодный отчет мэра о работе столичного правительства

Мосгордума заслушала и приняла ежегодный отчет мэра Москвы Сергея Собянина о результатах деятельности столичного правительства. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания городского парламента.

В своем докладе Собянин рассказал о развитии в том числе таких сфер, как транспорт, промышленность, здравоохранение, образование. По словам мэра, для Москвы 2023 год стал рекордным по вводу новых транспортных объектов. При этом в планах города – строительство трех новых линий и около 40 станций метро. Кроме того, власти столицы ставят перед собой задачу о возвращении городу роли одного из ключевых центров высоких технологий. А благодаря проектам комплексного развития территорий в Москве предполагается создать 570 тыс. рабочих мест. Темпы реализации программы реновации будут ускорены благодаря строительству значительно большего объема жилья. Кроме того, в ходе доклада мэр подчеркнул, что фармацевтическая промышленность Москвы способна обеспечить лекарственную безопасность и независимость от импортных поставок жизненно важных препаратов.