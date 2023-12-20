Собянин рассказал о появлении сети общедоступных бассейнов и пляжных зон

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 20 декабря, рассказал, что в ближайшее время в столице будет создана сеть общественных бассейнов и пляжных зон. Соответствующее заявление он сделал в ходе ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

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— Настало время сформировать не менее мощную индустрию летнего отдыха, основой которой станут общедоступные бассейны и пляжные зоны в парках, на природных территориях и берегах Москвы-реки, — сообщил Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что создание данной индустрии сделает летний отдых москвичей и гостей столицы более комфортным.

В ноябре Сергей Собянин рассказал, что в столице с начала 2023 года было введено в эксплуатацию свыше 90 социальных объектов. Помимо образовательных объектов, в городе были построены девять поликлиник, два новых корпуса «Научного центра неврологии» и флагманский центр Городской клинической больницы № 15 имени Филатова. Из спортивных сооружений появилось 16 объектов.