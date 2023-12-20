Собянин сообщил о создании развитой сети зарядных станций для электротранспорта

В столице будет создана развитая сеть зарядных станций для электротранспорта. Это позволит подготовить дороги города к массовому использованию электромобилей. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, новые проекты в сфере транспорта сделают поездки по городу комфортнее, быстрее и безопаснее. Сеть зарядных станций для электротранспорта будет охватывать улицы, дворы, паркинги торговых и офисных центров города.

— Улучшат экологию Москвы и, конечно, дадут дополнительный импульс развитию экономики нашего города, — отметил Сергей Собянин в ходе выступления перед депутатами Мосгордумы.

Уходящий 2023 год стал рекордным для столицы по вводу новых транспортных объектов, отметил глава города. В частности, в Москве реализовали проекты строительства Большой кольцевой линии метро, двух Московских центральных диаметров и крупнейших дорожных магистралей.