Собянин: Реализуем около 190 проектов реорганизации неэффективных территорий

Власти Москвы в ближайшие годы планируют реализовать порядка 190 проектов реорганизации неэффективно используемых территорий. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в ходе ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

«В ближайшие годы реализуем порядка 190 проектов реорганизации неэффективно используемых территорий. На месте бывших промзон будут построены современные городские кварталы», – сказал Собянин.

Он добавил, что это позволит создать сотни тысяч качественных рабочих мест для горожан.