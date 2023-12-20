Собянин: Реализуем около 190 проектов реорганизации неэффективных территорий
Власти Москвы в ближайшие годы планируют реализовать порядка 190 проектов реорганизации неэффективно используемых территорий. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в ходе ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.
«В ближайшие годы реализуем порядка 190 проектов реорганизации неэффективно используемых территорий. На месте бывших промзон будут построены современные городские кварталы», – сказал Собянин.
Он добавил, что это позволит создать сотни тысяч качественных рабочих мест для горожан.
Ранее Собянин сообщил, что программа комплексного развития территорий принесет столице более 570 тыс. мест приложения труда.