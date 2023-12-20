Собянин: в столице построят еще три новые линии метро

В столице построят еще три новые линии метро. Об этом в среду, 20 декабря, рассказал мэр города Сергей Собянин в рамках ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

—В планах — строительство трех новых линий и порядка 40 станций метро, — заявил он.

Уходящий 2023 год стал рекордным для Москвы по вводу новых транспортных объектов, отметил глава города. В частности, в столице реализовали проекты строительства Большой кольцевой линии метро, двух Московских центральных диаметров и крупнейших дорожных магистралей.

Помимо этого, в столице будет создана развитая сеть зарядных станций для электротранспорта. Это позволит подготовить дороги города к массовому использованию электромобилей.

Мэр Москвы Сергей Собянин начал свое выступление перед депутатами Мосгордумы. Он подведет итоги 2023 года и представит отчет о деятельности правительства столицы в среду, 20 декабря.