Собянин впервые выступает в формате телетрансляции с отчетом о работе за год

«Отчет правительства Москвы должен быть представлен за прошедший год. Но правильнее будет говорить о том, что мы пережили за последние годы, через какие испытания прошли», – сказал мэр.

Он напомнил, что страна и город, в частности, преодолели за последнее время много трудностей. «Два года борьбы с пандемией. Второй год СВО и экономической блокады со стороны стран блока НАТО. И все это время во главе с президентом мы были на острие этой борьбы», – отметил мэр.