Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся снегопады

Самые теплые дни декабря мы прошли, постепенно температура воздуха в столице будет понижаться. Однако ощутить москвичи это смогут лишь в воскресенье, 24 декабря, когда столбики термометров опустятся до 4–6 градусов мороза. До этого сохранится плюсовая температура. В субботу, предварительно, ожидается сильный снегопад, до 10 миллиметров. Еще один важный момент, практически всю неделю будет идти падение давления, что может отразиться на самочувствии горожан, — рассказал Шувалов.