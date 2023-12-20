Эксперты назвали среднюю цену живых елей в Москве

В столице открылось 245 елочных базаров. Об этом в среду, 20 декабря, рассказали в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

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В ассортименте представлены российские ели из Пермского края, Кировской области и республики Башкортостан, а также импортные пихты из Дании и Бельгии.

Средняя цена елки из России в этом году составила от 1,4 тысячи до 1,6 тысячи рублей за метр, а сосны — от 1,8 тысячи до двух тысяч рублей за метр. За сосну из Дании придется заплатить от 6 тысяч рублей за метр.

На базарах также можно будет купить еловый и сосновый лапник. Кроме того, в продаже будут елочные игрушки, гирлянды и подставки для деревьев, передает агентство городских новостей «Москва».

В двух питомниках в Московской области все желающие смогут срубить елку к Новому году. Забрать главный символ праздника можно будет с 16 по 31 декабря.