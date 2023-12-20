Эксперты назвали среднюю цену живых елей в Москве
В столице открылось 245 елочных базаров. Об этом в среду, 20 декабря, рассказали в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.
В ассортименте представлены российские ели из Пермского края, Кировской области и республики Башкортостан, а также импортные пихты из Дании и Бельгии.
Средняя цена елки из России в этом году составила от 1,4 тысячи до 1,6 тысячи рублей за метр, а сосны — от 1,8 тысячи до двух тысяч рублей за метр. За сосну из Дании придется заплатить от 6 тысяч рублей за метр.
На базарах также можно будет купить еловый и сосновый лапник. Кроме того, в продаже будут елочные игрушки, гирлянды и подставки для деревьев, передает агентство городских новостей «Москва».
В двух питомниках в Московской области все желающие смогут срубить елку к Новому году. Забрать главный символ праздника можно будет с 16 по 31 декабря.
Специалисты рассказали, какие ошибки совершают многие при украшении новогодней елки. Так, многие хотят выбрать для Нового года самое большое и пушистое дерево, но здесь важно учитывать несколько моментов.