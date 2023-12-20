Жители Восточного Дегунина могут сдать старые елки со 2 января

20.12.2023. Жители района Восточное Дегунино могут выбрать удобные адреса пунктов приема новогодних елок в рамках акции «Елочный круговорот» или предложить альтернативный адрес. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. — Акция «Елочный круговорот» призывает горожан грамотно утилизировать новогодние деревья, тем самым повышая уровень экологической культуры. Наша цель — формирование правильных привычек к раздельному сбору отходов и забота об экологии, — отметила Юлия Урожаева, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Ссылка на голосование: https://ag.mos.ru/polls/15459. Акция сезона 2023/2024 гг. продлится со 2 января по 25 февраля 2024 г. Подробнее ознакомиться с информацией об Акции, а также выбрать ближайший пункт приёма елей можно на сайте «елочный-круговорот.москва». Напомним, в прошлом году пункт был открыт по адресу: Дубнинская улица, 12, стр. 1.