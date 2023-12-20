Школьники из Хорошёвского района посетили основные достопримечательности Суздаля

20.12.2023. Ученики школы № 1409 посетили один из главных городов Золотого Кольца – Суздаль. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения. «Суздаль — один из самых красивых русских городов, расположенный во Владимирской области; город-заповедник, музей под открытым небом, “заповедник” богатой истории и памятник нашей культуры. Экскурсия прошла в рамках проекта “Семейные выходные”», — рассказали педагоги. Напомним, школа №1409 расположена в Хорошёвском районе по адресам: Ходынский бульвар, дом 7, ул. Авиаконструктора Микояна, дом 2.