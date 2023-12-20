Новогоднюю программу подготовили для гостей туристических инфоцентров Москвы

К Новому году и Рождеству туристические инфоцентры Москвы подготовили для жителей и гостей столицы специальную праздничную программу. С 22 декабря по 8 января в городе будут проводить бесплатные экскурсии по специально разработанным маршрутам. Кроме того, все желающие смогут принять участие в викторинах.

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Главной площадкой программы станет мобильный инфоцентр на Манежной площади — от него будут стартовать все экскурсии. Например, участникам предложат пройти по маршруту через улицы Китай-города: Ильинку, Никольскую и Варварку, которые широко известны историческими храмами. Другой маршрут охватывает центральные площади города, Страстной и Тверской бульвары.

Москвичи и гости столицы смогут принять участие в викторинах, темы которых будут связаны с экскурсиями. Кроме того, в туристических инфоцентрах будет действовать новогодняя почта, которая бесплатно доставит поздравления на открытках в любую точку России, в том числе и резиденцию Деда Мороза, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Москве начали открываться елочные базары. Их посетители смогут приобрести ели из Пермского края, Кировской области, Республики Башкирия, пихты из Дании и Бельгии, а также сосну и лапник.