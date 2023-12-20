Елочные базары открываются в столице

В столице открываются елочные базары, они будут работать до 31 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В ассортименте представлены ели из Пермского края, Кировской области, Республики Башкирии, а также пихты из Дании и Бельгии. Кроме традиционного новогоднего дерева, горожане смогут приобрести сосну и лапник. Внешний вид елочных базаров утвержден комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы. Такое оформление используется с 2015 года, и его узнают горожане. Торговая точка собрана из типовых модулей с металлическим каркасом, внешняя сторона имеет облицовку деревянными рейками», – говорится в сообщении.

Отмечается, что территория елочного базара должна иметь ограждение, освещение и красочное оформление, а также вывеску с указанием организационно-правовой формы, юридического адреса организации, зарегистрированную контрольно-кассовую технику и книгу отзывов и предложений. Покупателей необходимо информировать о режиме работы елочного базара и розничных ценах на товары. Предпринимателям следует размещать продукцию свободно, чтобы покупатели могли осмотреть ее. На елочном базаре должны быть средства пожаротушения и информация о телефонах органов государственного контроля и надзора: управы района, префектуры административного округа, управления Роспотребнадзора по Москве.