В столице открываются елочные базары

В этом году в разных районах Москвы будут работать 245 елочных базаров. В каждом из них можно найти отечественные ели, а также деревья из-за рубежа.

Как сообщает портал mos.ru, в ассортименте представлены ели из Пермского края, Кировской области, Республики Башкирия, а также пихты из Дании и Бельгии. Продавать также будут сосны и лапник.

Оформление базаров останется традиционным: это типовой модуль с металлическим каркасом, внешняя сторона которого облицована деревянными рейками.

На территории базара должно быть освещение, вывеска, книга отзывов и предложений, прейскурант, мерная линейка и средства для упаковки пушистой красавицы. В ассортименте могут быть электрические гирлянды, елочные игрушки и подставки для елей.