Москвичам рассказали о преображении промзоны «Южный порт» после благоустройства

На месте бывшей промзоны «Южный порт» появятся более 25 гектаров благоустроенных парков, аллей и скверов. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Специалисты планируют создать искусственную реку, понтонный бассейн с летним пляжем, лес с арт-объектами и высадить всесезонные зеленые насаждения. Кроме того, в план работ включены сад камней «Неизведанная планета», спортивная площадка в поле с высокой травой и злаками, территория с теплицами и грядками, амфитеатр для просмотра фильмов на открытом воздухе. После завершения мероприятий по благоустройству будущий жилой район станет одним из самых перспективных и зеленых мест города.