Москвичам рассказали о преображении промзоны «Южный порт» после благоустройства
На месте бывшей промзоны «Южный порт» появятся более 25 гектаров благоустроенных парков, аллей и скверов. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Специалисты планируют создать искусственную реку, понтонный бассейн с летним пляжем, лес с арт-объектами и высадить всесезонные зеленые насаждения. Кроме того, в план работ включены сад камней «Неизведанная планета», спортивная площадка в поле с высокой травой и злаками, территория с теплицами и грядками, амфитеатр для просмотра фильмов на открытом воздухе. После завершения мероприятий по благоустройству будущий жилой район станет одним из самых перспективных и зеленых мест города.
— Органичное и созвучное месту благоустройство играет важнейшую роль в создании комфортной жилой среды, особенно если речь идет о таком уникальном пространстве с самой широкой акваторией Москвы-реки. У жителей этого района будет одна из самых зеленых территорий в столице с парковыми зонами с ландшафтными элементами и инфраструктурой для отдыха, — приводит слова Сергея Кузнецова официальный сайт мэра Москвы.
В конце сентября стало известно, что город одобрил проекты по благоустройству кластера «Южный порт». В их рамках на территории юго-востока города появится новая застройка, а сама она будет заметно преобразована.
На одном из участков бывшей промышленной зоны «Южный порт» планируют построить 935,5 тысячи квадратных метров недвижимости.