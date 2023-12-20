Московский производитель оснастил интернетом поезд Деда Мороза
Столичный производитель оборудования для транспортной инфраструктуры обеспечил передвижную резиденцию Деда Мороза интернетом и связью по маршруту следования. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«С 2007 года компания <...> разрабатывает, выпускает и внедряет комплексные решения по обеспечению транспорта беспроводным интернетом. Предприятие активно развивается – в 2023 году оно вдвое увеличило производственные мощности благодаря запуску новых линий. Это позволило выпускать больше изделий, выводить на рынок новые модели, расширять клиентскую базу и реализовывать уникальные проекты. Так, произведенный в этом году тысячный сетевой агрегатор обеспечил связью и выходом в интернет поезд Деда Мороза», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.
Отмечается, что на протяжении трех лет Дед Мороз отправляется из Великого Устюга в путешествие в празднично оформленном поезде. В нем есть приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон – лавка с сувенирами. Маршрут следования в 2023 году включает в себя 83 остановки в разных городах. В Москве поезд сделает остановку 27 декабря на Белорусском вокзале. Оборудование производителя обеспечивает доступом в интернет поезда дальнего следования, а также скоростные электропоезда «Ласточка».