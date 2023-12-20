Московский производитель оснастил интернетом поезд Деда Мороза

Столичный производитель оборудования для транспортной инфраструктуры обеспечил передвижную резиденцию Деда Мороза интернетом и связью по маршруту следования. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 2007 года компания <...> разрабатывает, выпускает и внедряет комплексные решения по обеспечению транспорта беспроводным интернетом. Предприятие активно развивается – в 2023 году оно вдвое увеличило производственные мощности благодаря запуску новых линий. Это позволило выпускать больше изделий, выводить на рынок новые модели, расширять клиентскую базу и реализовывать уникальные проекты. Так, произведенный в этом году тысячный сетевой агрегатор обеспечил связью и выходом в интернет поезд Деда Мороза», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.