Более 3,3 тыс. москвичей получили новые квартиры по программе реновации в ноябре

В ноябре более 3,3 тыс. москвичей заключили договоры на равнозначные квартиры по программе реновации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Более 3,3 тыс. москвичей получили новые квартиры по программе реновации в ноябре
© Агентство «Москва»

«Правообладателями квартир в 110 новостройках в ноябре этого года стали более 3,3 тыс. горожан. Так, договоры на современное жилье заключили почти 900 жителей Западного административного округа, около 800 человек – из Юго-Восточного, свыше 400 москвичей – из Северо-Восточного», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Отмечается, что горожанам предоставляется жилье в том же районе Москвы, в котором расположен дом, включенный в программу реновации. На первых этажах новостроек для жителей, приступивших к переезду, работает 40 центров информирования по переселению, где дают бесплатные консультации и помогают в оформлении необходимых документов, подчеркнул руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Кроме того, на портале mos.ru для москвичей доступен электронный сервис, при помощи которого можно выбрать удобные дату и время для осмотра квартиры или заключения договора.

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