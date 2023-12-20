Более 3,3 тыс. москвичей получили новые квартиры по программе реновации в ноябре

«Правообладателями квартир в 110 новостройках в ноябре этого года стали более 3,3 тыс. горожан. Так, договоры на современное жилье заключили почти 900 жителей Западного административного округа, около 800 человек – из Юго-Восточного, свыше 400 москвичей – из Северо-Восточного», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы , руководителя департамента городского имущества Максима Гамана .

Отмечается, что горожанам предоставляется жилье в том же районе Москвы, в котором расположен дом, включенный в программу реновации. На первых этажах новостроек для жителей, приступивших к переезду, работает 40 центров информирования по переселению, где дают бесплатные консультации и помогают в оформлении необходимых документов, подчеркнул руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Кроме того, на портале mos.ru для москвичей доступен электронный сервис, при помощи которого можно выбрать удобные дату и время для осмотра квартиры или заключения договора.