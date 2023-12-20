Горожанам рассказали о доступных скидках по карте москвича

За 2023 год более тысячи новых партнеров стали частью программы лояльности карты москвича. На текущий момент жители столицы могут получать скидки уже свыше чем в девяти тысячах магазинов, кафе, аптек, спортивных, культурных и развлекательных учреждений. Об этом в среду, 20 декабря, сообщили в департаменте информационных технологий Москвы.

— В этом году программе лояльности карты москвича исполнилось 20 лет. С каждым годом все больше компаний и предпринимателей становятся ее партнерами и предлагают держателям скидки на свою продукцию и услуги, — рассказали в пресс-службе.

Всех участников программы лояльности можно найти на специальной карте на сайте mos.ru. Там же есть удобные фильтры, которые помогают сортировать предложения по категориям и размеру скидки.

Отмечается, что москвичи чаще всего использовали карту лояльности в продуктовых магазинах и аптеках, передает официальный сайт мэра Москвы.

Некоторые москвичи могут получать льготы при использовании карты москвича. Как ее получить и какие преимущества она дает — в материале «Вечерней Москвы».