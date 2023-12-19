Синоптик Леус назвал самый теплый день с начала зимы
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал 19 декабря самым теплым днем с начала зимы. Об этом синоптик написал в своем блоге.
— Оттепель, начавшаяся в минувшее воскресенье, сегодня достигла своего апогея — и в Москве и в Санкт-Петербурге вторник стал самым теплым днем с начала зимы, — написал он.
Таким образом, по словам Леуса, на базовой метеостанции города ВДНХ столбики термометров достигли отметки в плюс 3,6 градуса. В свою очередь в Санкт-Петербурге предел оказался еще выше — максимальная температура воздуха там составила 4,3 градуса тепла, написал синоптик в своем Telegram-канале.
Незадолго до этого Леус сообщил, что Москва находится в теплом секторе циклона. В городе пройдут дожди, местами с мокрым снегом, а на дорогах и тротуарах ожидается гололедица.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в столичный регион пришла первая с начала зимы оттепель. Среди прочего метеоролог поделился, какая погода ожидается в городе на протяжении недели.
В свою очередь главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как долго продлится потепление в столице.