Победителей новогоднего конкурса рисунков наградят в Музее Победы
Награждение победителей международного конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы» состоится 22 декабря в Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.
— В этом году на конкурс «Нарисуй «Елку Победы» было прислано рекордное число работ – более 22 тысяч рисунков из 89 регионов Российской Федерации, а также из Республик Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызской, Тунисской Республик и Королевства Марокко, — говорится в сообщении.
Во время торжественной церемонии, которая пройдет в Зале Полководцев, авторов лучших работ поздравит и наградит памятными подарками главный Дед Мороз из Московской усадьбы.
15 декабря в Музее Победы прошла презентация нового раздела о погибших в ходе специальной военной операции журналистах в рамках экспозиции «Zаветам Vерны». Событие приурочено ко Дню памяти журналистов, которые погибли при исполнении профессионального долга.
14 декабря в Музее Победы открылась выставка «Новый год. Тыл приближает Победу» о подготовке к зимнему празднику в годы Великой Отечественной войны. На ней посетители увидят шестьдесят экспонатов из фондов Музея Победы и Музея истории шоколада и какао: самодельные елочные украшения, кондитерские изделия и праздничные открытки.