Победителей новогоднего конкурса рисунков наградят в Музее Победы

Награждение победителей международного конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы» состоится 22 декабря в Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

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— В этом году на конкурс «Нарисуй «Елку Победы» было прислано рекордное число работ – более 22 тысяч рисунков из 89 регионов Российской Федерации, а также из Республик Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызской, Тунисской Республик и Королевства Марокко, — говорится в сообщении.

Во время торжественной церемонии, которая пройдет в Зале Полководцев, авторов лучших работ поздравит и наградит памятными подарками главный Дед Мороз из Московской усадьбы.

15 декабря в Музее Победы прошла презентация нового раздела о погибших в ходе специальной военной операции журналистах в рамках экспозиции «Zаветам Vерны». Событие приурочено ко Дню памяти журналистов, которые погибли при исполнении профессионального долга.