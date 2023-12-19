Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе

В столице и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый", - отметили в сообщении, уточнив, что такая погода несет в себе потенциальную опасность. Синоптики обратили внимание, что предупреждение о гололедице в Москве и области будет действовать до 11:00 21 декабря. В российской столице объявили желтый уровень опасности из-за погодных условий 17 декабря. В этот же день ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что суточный рекорд по количеству снега в столице вновь обновился. Накануне москвичам пообещали оттепель. По словам заместителя руководителя ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова, снег в столице не растает, но осядет. Эта неделя ожидается теплая. Ночью 0...-2°С, днем 0...+2°С. К четвергу до +3°С.