Собянин вручил государственные награды москвичам в преддверии Нового года

Государственные награды России и Москвы получил 41 человек, каждый из которых внес свой вклад в развитие города в этом году. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Это настоящие профессионалы, большие таланты и гордость. В конце декабря принято подводить итоги уходящего года и строить планы на будущее. Поздравляю всех награжденных. Желаю здоровья и новых достижений на благо нашей любимой Москвы! — заявил мэр.

Собянин вручил медаль ордена «Родительская слава» Татьяне и Сергею Скворцовым, в семье которых четверо детей. Заместителя начальника отдела кадров ГКБ имени Кончаловского Константина Тарасова наградили орденом Пирогова. Старшая медицинская сестра филиала № 3 МНПЦ МРВСМ Людмила Николаенко и врач-анестезиолог ГКБ № 1 имени Пирогова Александр Демидов были удостоены медали Луки Крымского.

Мэр также объявил благодарность президента РФ Владимира Путина коллективу «Вечерней Москвы» за многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, почетные грамоты были вручены сварщикам Станиславу Демидову, Константину Константинову и Дмитрию Панчу, написал Собянин в своем Telegram-канале.