Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся жителям столицы
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил группе москвичей государственные награды Российской Федерации и награды города. Торжественная церемония состоялась в белом зале столичной мэрии, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«С наступающим Новым годом <…> и, конечно, с заслуженными наградами города Москвы и государственными наградами, наградами президента Российской Федерации! Конечно, своим трудом, умением, своим отношением вы заслужили эти награды», – сказал Собянин.
Он отметил, что год был непростым, но при этом столица продолжала свое развитие.
«Город активно развивался, развивалась экономика. В прошедшем году динамика развития достигла 16%, это рекордный уровень по динамике с учетом того, что мы находились по сути дела в экономической блокаде со стороны западных стран. Мы продолжали строить социальные объекты, объекты здравоохранения, образования, транспорта. И в этом году эти проекты во многом вообще стали прорывными за все предыдущие годы», – добавил мэр.
В ходе церемонии москвичи были отмечены государственными наградами РФ. Среди них – орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Пирогова, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За отвагу на пожаре», медаль Луки Крымского, медаль ордена «Родительская слава». Также ряд москвичей был удостоен почетных званий «Заслуженный журналист РФ», «Заслуженный работник здравоохранения РФ», «Заслуженный учитель РФ». Кроме того, были вручены почетные грамоты и благодарность президента РФ.
Также жители столицы были отмечены городскими наградами: знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» ХХХ лет, почетным знаком «Заслуженный учитель города Москвы». Ряд москвичей были отмечены почетными званиями «Почетный деятель искусств города Москвы», «Почетный работник культуры города Москвы», «Почетный работник транспорта города Москвы». Кроме того, были вручены почетные грамоты правительства Москвы.