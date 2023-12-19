Депутат МГД Артемьев: Связка между предпрофессиональными классами и высшей школой поможет абитуриентам
Столичные предпрофессиональные классы работают в прямой связке с высшей школой, что поможет в качественной профориентации и в будущем поступлении. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил депутат Московской городской думы Олег Артемьев. «Наши московские предпрофессиональные классы уже заработали хорошую репутацию и среди школьников, и в родительском сообществе. Этот формат действительно помогает ученику сосредоточиться на выбранном направлении, получить глубокие знания и готовиться к вступительным испытаниям в вузе лучше. В том числе и благодаря тому, что знакомство с высшей школой, проектная деятельность, участие в научно-практических конференциях дают многочисленные плюсы и помогают задать правильный вектор в обучении», – сказал Артемьев. Депутат добавил, что проектная деятельность позволяет еще со школьной скамьи показать себя работодателям. «Например, ребята из наших московских инженерных и ИТ-классов разработали такие проекты, как телеметрический комплекс для ракеты-носителя «Вереск», мобильный медицинский робот для красных зон, проект эффективной системы вентиляции для шахт. Это все – ступень будущей карьеры», – заключил депутат МГД Олег Артемьев.
Он также напомнил, что в связке с предпрофессиональными классами в Москве работает 53 вуза. «Мэр Москвы Сергей Собянин недавно привел такую цифру – в связке с предпрофессиональными классами у нас работает 53 вуза. Это широкий выбор, и за время обучения у учащихся профессиональных классов есть возможность спланировать свою стратегию для поступления. Можно вести свои проекты, участвовать в конференциях, что означает в случае победы или призового места до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Это поможет и определиться, что делать, если ты не попадаешь в первый вуз своего списка – нужно понимать, что будет вторым вариантом, третьим», – сказал Артемьев.