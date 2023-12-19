Росавиация: Вылет 38 рейсов задержали в столичных аэропортах в период ограничений
В период действия ограничений в столичных аэропортах на вылет было задержано 38 рейсов, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
В пресс-службе пояснили, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов во вторник, 19 декабря, вводились ограничения: на работу аэропорта Домодедово по обслуживанию вылетающих и прилетающих рейсов (с 11:33 до 14:00) и на работу аэропорта Внуково по обслуживанию вылетающих рейсов (с 11:50 до 14:00). С 14:00 ограничения сняты.
«Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэродромы ушло 16 воздушных судов, следовавших в московские аэропорты. В период действия ограничений на вылет было задержано суммарно 38 рейсов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Сейчас все аэропорты московского авиаузла работают штатно», – говорится в сообщении.