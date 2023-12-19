Росавиация: Вылет 38 рейсов задержали в столичных аэропортах в период ограничений

В период действия ограничений в столичных аэропортах на вылет было задержано 38 рейсов, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

В пресс-службе пояснили, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов во вторник, 19 декабря, вводились ограничения: на работу аэропорта Домодедово по обслуживанию вылетающих и прилетающих рейсов (с 11:33 до 14:00) и на работу аэропорта Внуково по обслуживанию вылетающих рейсов (с 11:50 до 14:00). С 14:00 ограничения сняты.