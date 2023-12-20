Турникеты на МЦД в Дмитровском заработали быстрее

20.12.2023. На столичных станциях Московских центральных диаметров (МЦД), в том числе в районе Дмитровский, ускорилась работа турникетов. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта. — В три раза быстрее теперь считываются транспортные и социальные карты. Это значит, что пассажиры могут не ждать, когда створки турникетов закроются за впереди идущими людьми, — достаточно сразу приложить карту, — рассказали в пресс-службе ведомства. Прикладывать карту нужно к турникету или валидатору на входе и выходе со станции. Это позволяет бесплатно пересаживаться на метро, Московское центральное кольцо и станции МЦД. Для разблокировки карты нужно обратиться в железнодорожные кассы. Напомним, в районе Дмитровский расположены две станции МЦД-1: «Лианозово», «Марк».