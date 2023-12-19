Костюмированный «Парад планет» проведут на катке ВДНХ 22 декабря

«Вместе с посетителями ВДНХ они пройдут по катку, держа в руках арт-объекты в виде планет Солнечной системы. В течение вечера гости праздника смогут поднять над головой планету Земля или самую тяжелую планету Юпитер», – отметили в пресс-службе.