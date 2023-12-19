Костюмированный «Парад планет» проведут на катке ВДНХ 22 декабря
На катке ВДНХ 22 декабря состоится костюмированное шествие, посвященное Солнечной системе, сообщает пресс-служба выставочного комплекса.
«22 декабря гостей катка главной выставки страны ждут тематические танцевальные мастер-классы и костюмированное шествие, посвященное Солнечной системе. На память о празднике у всех участников останутся незабываемые впечатления и яркие снимки», – говорится в сообщении.
Уточняется, что с 17:00 на лед выйдет команда аниматоров в дизайнерских костюмах небесных тел.
«Вместе с посетителями ВДНХ они пройдут по катку, держа в руках арт-объекты в виде планет Солнечной системы. В течение вечера гости праздника смогут поднять над головой планету Земля или самую тяжелую планету Юпитер», – отметили в пресс-службе.
Танцевальные мастер-классы на коньках состоятся в 17:30, 18:30, 19:30 и 20:30. Вход – по билетам на каток.
Ранее «Известия» сообщали, что на ВДНХ также прошел молодежный флешмоб «Зачетная Москва».