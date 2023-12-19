К концу года количество центров московского долголетия достигнет 120 — Собянин

В столице открылся центр московского долголетия «Измайлово». «Мы до конца года введем еще 17 центров, и будет их 120 в Москве, то есть практически в каждом районе, в большинстве районов Москвы, потому что Москва тоже растет. Такая большая работа, которую мы с вами провели, и самое главное — не количество этих центров и не самих зданий, а то, что вы наполняете их своим душевным теплом, любовью. Центры действительно становятся вторым домом, где можно отдохнуть, пообщаться с друзьями, заняться любимым делом», — сказал на церемонии открытия центра Сергей Собянин.

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Мэр Москвы также добавил, что центры московского долголетия будут работать в новогодние праздники.

Новый центр московского долголетия «Измайлово» открыли в помещении бывшего загса. Среди других гостей на встречу с Сергеем Собяниным пришли Елена и Сергей Реуцкие, которые почти 50 лет назад заключили брак в этом здании. Теперь они вернулись в качестве участников «Московского долголетия».

В новом клубном пространстве создана комфортная обстановка. В приветственной зоне гостей встречают помощники-консультанты, которые помогают сориентироваться и выбрать себе занятие по душе.

В многофункциональном актовом зале организуют спектакли, концерты, творческие встречи и другие мероприятия. В спортивном и тренажерном залах можно заниматься йогой, гимнастикой цигун, танцами и восточными единоборствами.

В шумной гостиной горожане старшего возраста могут поиграть в бильярд, настольный теннис, шашки, видео- и компьютерные игры и просто пообщаться, а в тихой — организовать литературный вечер, почитать и поиграть в шахматы.

Медиагостиная — это домашний кинотеатр и место для проведения занятий в небольших группах, например уроков по компьютерной и финансовой грамотности, ведению блогов и другим направлениям. В творческих мастерских участники шьют, вяжут, лепят и рисуют, а в кулинарной студии оттачивают навыки приготовления блюд.

«Здесь все основано на инициативе людей. Мы делимся своим опытом и из активистов, которых мы уже знаем, стараемся тоже вырастить лидеров, чтобы они сами организовали свой клуб», — рассказали участники «Московского долголетия» во время встречи.

Осенне-зимний сезон «Московского долголетия»

В 2023 году одним из самых популярных направлений среди горожан старшего поколения стал «Пеший лекторий». Это познавательные экскурсии по столице. Они опередили по популярности скандинавскую ходьбу, которая была неизменным лидером среди мероприятий на свежем воздухе в течение нескольких лет. Экскурсии посещают более 29 тысяч участников «Московского долголетия».

«В целом для “Московского долголетия” этот год стал по-своему судьбоносным: проект отметил свой первый юбилей, и стало понятно, что он вырос в полноценную экосистему. Москвичи старшего поколения получили отличную возможность вести здоровый образ жизни, искать новых друзей и реализовать себя», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В этом году продолжили развивать экскурсионную программу «Добрый автобус». Во время поездки гиды проводят для пассажиров обзорные экскурсии по городу, а также делают остановку в одном из интересных мест Москвы или Подмосковья. В 2023-м в проекте появилось около 20 новых локаций, таких как музеи, памятники архитектуры и даже предприятия. На данный момент доступно более 55 маршрутов.

Образовательные занятия для горожан старшего возраста проводят в 24 столичных вузах, в том числе в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, Московском политехническом университете, Российском государственном аграрном университете — Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева, Российском государственном художественно-промышленном университете имени С.Г. Строганова и других.

В новом учебном году в «Серебряном университете» открыли девять программ профессиональной переподготовки. Горожане старшего поколения могут получить профессии педагога, экскурсовода, графического дизайнера, создателя веб-сайтов, специалиста по здоровому питанию и другие. После прохождения курса участники сдают экзамены и получают дипломы установленного образца.

Кроме того, в декабре прошли первые занятия по зимним видам спорта. К тренировкам на лыжах и коньках присоединились уже около 400 человек. К участию приглашают всех москвичей старшего возраста.

`т профессиональной переподготовки до курсов по истории кинематографа: какие образовательные программы доступны участникам «Московского долголетия»Ушу, тайцзи, карате: участники проекта «Московское долголетие» изучают боевые искусства

Экосистема «Московского долголетия»

Проект «Московское долголетие» был создан в марте 2018 года по инициативе Сергея Собянина. Первый центр московского долголетия открылся в 2019-м. За 5,5 года к проекту присоединились более 530 тысяч горожан.

Участники могут посещать бесплатные занятия по 40 образовательным, спортивным и творческим направлениям. Они проходят во всех районах на базе более чем 1,3 тысячи партнерских организаций. Москвичи старшего поколения учатся рисовать, танцевать, петь, посещают познавательные лекции по истории, искусству, осваивают современные технологии и даже получают новые профессии. Занятия по информационным технологиям, иностранным языкам, скандинавской ходьбе, гимнастике, пению, рисованию и другим направлениям проводят около восьми тысяч профессионалов.

На базе центров московского долголетия работает более пяти тысяч клубов по интересам, половина из них посвящены здоровому образу жизни, на втором месте — интеллектуальные направления.

В 2023 году в центрах московского долголетия появились два новых проекта — «Серебряное наставничество» и «Школа здоровья». «Серебряное наставничество» — совместный проект центров московского долголетия и центров содействия семейному воспитанию. Горожане старшего возраста проводят время с детьми, которые остались без попечения родителей. Они посещают вместе с ними мастер-классы, делятся опытом и знаниями. В проекте сейчас 700 участников.

В рамках проекта «Школа здоровья» центры московского долголетия посещают профильные специалисты, такие как кардиологи, терапевты и неврологи. Благодаря этому москвичам не нужно идти за информацией в поликлиники. Каждая встреча посвящена определенной тематике, например профилактике болезней сердца, сосудов, правильному питанию. К «Школе здоровья» уже присоединились 47 столичных поликлиник и все центры московского долголетия. В проекте приняли участие более 14 тысяч москвичей старшего возраста.

В июне на портале mos.ru заработал сервис дистанционной записи в «Московское долголетие». Горожане могут подавать заявки самостоятельно, а также за родственников или знакомых.

Проект «Московское долголетие» получил высокую оценку как от Российской ассоциации геронтологов и гериатров, так и от самих горожан. Участники клубов оценивают уровень своего благополучия в среднем на 20 процентов выше, чем те, кто в них не состоит. 96 процентов москвичей старшего возраста считают, что проект способствует повышению качества их жизни. Кроме того, 78 процентов молодых людей, у которых в семье есть старшие родственники, готовы рекомендовать им записаться в проект.