Собянин: К концу года в столице будет работать 120 центров московского долголетия

Количество открытых центров московского долголетия к концу 2023 года увеличится до 120, все они будут работать в новогодние праздники. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия центра в районе Измайлово.

«Я должен сказать, что мы до конца года введем еще 17 центров, и будет 120 их в Москве, то есть почти в каждом районе – в большинстве районов Москвы, потому что Москва тоже растет. Но это такая большая работа, которую мы с вами провели. Но самое главное не в количестве этих центров и даже не в самих зданиях, а в том, что вы наполняете их своим душевным теплом, любовью. Они действительно становятся вторым домом, где можно отдохнуть, пообщаться с друзьями, заняться любимым делом. Это замечательно», – сказал Собянин в ходе общения с участниками проекта «Московское долголетие».

Мэр также сообщил, что, согласно принятому решению властей, центры московского долголетия будут работать в дни новогодних праздников. «Мы приняли решение: в новогодние праздники все клубы должны работать», – сказал Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, новый центр московского долголетия «Измайлово» был открыт в помещении бывшего ЗАГС. В центре оборудованы многофункциональный актовый зал, спортивный и тренажерный зал, гостиная для игр на бильярде, в настольный теннис, шашки, видео- и компьютерные игры, медиагостиная с домашним кинотеатром. Кроме того, здесь организована работа творческих мастерских и кулинарной студии.

Также сообщается, что по итогам 2023 года количество центров московского долголетия увеличится с 71 в начале года до 120 к концу.