Около 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы в период оттепели
В период оттепели около 300 бригад ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
«Из-за резкой оттепели в столице идет активное таяние снега. В связи с этим специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по очистке водоприемных колодцев, элементов дренажной системы и ливнестоков от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод. В местах возможных временных скоплений воды дежурят около 300 бригад Мосводостока, задействовано почти 290 единиц техники», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Он подчеркнул, что специалисты продолжают очищать улицы, дороги, дворы и крыши жилых домов.