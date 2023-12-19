Около 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы в период оттепели

«Из-за резкой оттепели в столице идет активное таяние снега. В связи с этим специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по очистке водоприемных колодцев, элементов дренажной системы и ливнестоков от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод. В местах возможных временных скоплений воды дежурят около 300 бригад Мосводостока, задействовано почти 290 единиц техники», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.