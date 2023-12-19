На станциях МЦД в Тимирязевском турникеты стали работать быстрее

19.12.2023. Работа всех турникетов на МЦД в среднем проходит на 30% быстрее, в том числе в Тимирязевском районе. Об этом сообщили в департаменте транспорта. — В часы пик можно не ждать, когда створки закроются, чтобы приложить карту. Благодаря обновлению программного обеспечения на всех 3,5 тыс. турникетах процесс считывания транспортных и социальных карт стал быстрее. Скорость чтения для карты москвича и социальных карт МО уменьшилась в 3 раза, — отметили в пресс-службе. Напоминаем, что на МЦД нужно прикладывать карту на входе и выходе со станции. Благодаря этому вы можете бесплатно пересаживаться на метро, МЦК и другие диаметры. Если забыли приложить карту на выходе, ее заблокируют. В Тимирязевском расположены станции МЦД: «Петровско-Разумовская», «Дмитровская», «Тимирязевская», «Окружная».