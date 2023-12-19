В Москве назвали отличия нового поколения электропоездов «Иволга»

От прошлых серий поезд унаследовал комфортные кресла, места для зарядных устройств, крепления для перевозки велосипедов, цифровые информационные табло, а также климат-контроль. Главным отличием стало количество дверей — теперь их по три на каждую сторону вагона, пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на ведомство.