Многофункциональный спортивный комплекс построят в Новосибирске в 2025 году

По данным atas.info, сумма капиталовложений в универсальный спорткомплекс приблизилась к отметке 1,7 млрд рублей. Куратором спортивного проекта стало ООО "Сила Сибири".

Гендиректор инвестора Андрей Киткин уточнил, что на территории будущего

спортивно-туристического комплекса можно будет проводить как соревнования федерального уровня, так и тренировочные сборы, включая мероприятия для спортсменов-инвалидов.

Начало строительства на участке площадью 74 га намечено на 2024 год и закончится в течение 12 месяцев.

Спорткомплекс предусматривает наличие площадки для разных видов спорта, медицинские учреждения, гостиницу для спортсменов и тренеров на 150 номеров, бассейна, крытого катка на 100 спортсменов.

Одномоментно на территории комплекса может присутствовать 2 000 посетителей. Штат работников - 180 человек.