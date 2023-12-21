Многофункциональный спортивный комплекс построят в Новосибирске в 2025 году

Многофункциональный спортивный комплекс построят в Новосибирске в 2025 году
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По данным atas.info, сумма капиталовложений в универсальный спорткомплекс приблизилась к отметке 1,7 млрд рублей. Куратором спортивного проекта стало ООО "Сила Сибири". 

Гендиректор инвестора Андрей Киткин уточнил, что на территории будущего

спортивно-туристического комплекса можно будет проводить как соревнования федерального уровня, так и тренировочные сборы, включая мероприятия для спортсменов-инвалидов. 

Начало строительства на участке площадью 74 га намечено на 2024 год и закончится в течение 12 месяцев. 

Спорткомплекс предусматривает наличие площадки для разных видов спорта, медицинские учреждения, гостиницу для спортсменов и тренеров на 150 номеров, бассейна, крытого катка на 100 спортсменов. 

Одномоментно на территории комплекса может присутствовать 2 000 посетителей. Штат работников - 180 человек. 

Окупаемость объекта наступит через семь лет. 

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