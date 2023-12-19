Шестиэтажный бытовой комплекс построят в Раменках

Москва выделила инвестору земельный участок для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) — строительства бытового комплекса в Раменках. Об этом во вторник, 19 декабря, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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— Инвестор построит шестиэтажный бытовой комплекс площадью 6,15 тысячи квадратных метров. Для реализации этого масштабного инвестпроекта город предоставил в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 0,46 гектара, — заявил заммэра.

По словам министра правительства Москвы и главы департамента городского имущества Максима Гамана, в подвальном помещении здания планируется разместить объекты для обслуживания транспорта: автостоянку, детейлинг и магазин. На остальных этажах будут кладовые и небольшие помещения (от 1,5 до 10 квадратных метров) для хранения вещей горожан.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что земельный участок под строительство производства по ставке один рубль в год получил уже 25-й инвестор.