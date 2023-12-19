Ефимов: Инвестор построит в Раменках шестиэтажный бытовой комплекс

Город выделил инвестору земельный участок для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) – строительства бытового комплекса в столичном районе Раменки. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«На пересечении 1-го Сетуньского проезда и Третьего транспортного кольца инвестор построит шестиэтажный бытовой комплекс площадью 6,15 тыс. кв. м. Для реализации этого масштабного инвестпроекта город предоставил в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 0,46 га», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Уточняется, что договор аренды земельного участка заключен с инвестором на пять лет. В течение этого времени возведение комплекса должно завершиться. В подвальном помещении здания планируется разместить объекты для обслуживания транспорта – автостоянку, детейлинг и магазин. На остальных этажах будут кладовые и небольшие помещения для хранения вещей площадью от 1,5 до 10 кв. м.

В комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений отметили, что небольшие помещения и места для хранения вещей – популярный формат недвижимости. Их создают в жилых домах, паркингах, отдельных зданиях для хранения габаритных или сезонных вещей, для которых недостаточно места в квартирах. Поблизости инвестор возводит жилой комплекс, поэтому эти помещения будут востребованы жителями.