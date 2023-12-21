На месте незаконной автостоянки на Олимпийском проспекте появилась парковка более чем на 50 мест

Специалисты Госинспекции по недвижимости устранили факт самовольного захвата территории двора жилого дома в Мещанском районе, на которой работала незаконная платная автостоянка. Теперь там организовали общедоступную парковку более чем на 50 мест.

«Двор жилого дома является общественным пространством, доступ к которому может быть ограничен только при наличии разрешений на установку ограждающих устройств. На момент обследования правовых оснований для использования земельного участка под платную автостоянку не было. Кроме забора, также незаконно было размещено строение КПП площадью около 26 квадратных метров», — рассказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Незаконная парковка находилась рядом с домом по адресу: Олимпийский проспект, дом 22, строение 1. Часть двора была огорожена по периметру забором длиной 118 метров. Сейчас все незаконные объекты демонтировали, во дворе появилась общедоступная парковка более чем на 50 машино-мест.