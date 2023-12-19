Международный аэропорт Калуги объявил план "Ковер" из-за воздушного объекта

Международный аэропорт "Калуга" объявил план "Ковер" из-за появления неизвестного воздушного объекта над регионом. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта. "19 декабря 2023 года в международном аэропорту "Калуга" был введен план "Ковер" в связи с появлением неизвестного объекта в небе над Калужской областью", — говорится в сообщении Уточняется, что прилеты и вылеты самолетов в воздушную гавань задержали, а находящиеся в полете борты посадили на запасные аэродромы. Выполнение рейсов продолжится после снятия ограничений. Посмотреть расписание можно на табло аэропорта. Напомним, план "Ковер" вводят при вторжении в воздушное пространство постороннего летающего объекта. Он предполагает немедленную посадку или вывод из района всех находящихся в воздухе самолетов, за исключением военных и спасательных. Утром сообщалось, что над Калужской областью сбили беспилотник ВСУ.