Собянин: летевший к Москве беспилотник уничтожен в Одинцовском городском округе

Летевший к Москве беспилотный летательных аппарат (БПЛА) уничтожили в Одинцовском городском округе в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, атаку беспилотника отразили средства противовоздушной обороны (ПВО). На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, заключил градоначальник. До этого в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели план "Ковер". Все воздушные суда перенаправляются в Шереметьево. В пресс-службе аэропорта Внуково пояснили, что по независящим от них причинам в 11:54 введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. 16 декабря в Волгограде после атаки беспилотников в области были задержаны два рейса из Москвы. Спустя время ограничения аэронавигации сняли, а городской аэропорт вновь работает в штатном режиме.