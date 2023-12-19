В Москве пройдет цикл лекций по архитектуре республик СССР

В Москве пройдёт цикл лекций по архитектуре республик СССР
В Москве 20 декабря откроется проект «Модернизм в республиках СССР в национальных павильонах ВДНХ».
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Отмечается, что это совместный проект выставочного комплекса и компании «Глазами инженера».
В рамках мероприятия состоится пять лекций, посвящённых строительному искусству Еревана, Алма-Аты, Ташкента, Минска и Баку. Каждая из них пройдёт в национальных павильонах бывших республик СССР.
Ранее сообщалось, что на ВДНХ заработала тематическая программа «Новый год в Москве».