В Москве пройдет цикл лекций по архитектуре республик СССР

В Москве 20 декабря откроется проект «Модернизм в республиках СССР в национальных павильонах ВДНХ».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Отмечается, что это совместный проект выставочного комплекса и компании «Глазами инженера».

В рамках мероприятия состоится пять лекций, посвящённых строительному искусству Еревана, Алма-Аты, Ташкента, Минска и Баку. Каждая из них пройдёт в национальных павильонах бывших республик СССР.