В Москве пройдёт цикл лекций по архитектуре республик СССР

В Москве 20 декабря откроется проект «Модернизм в республиках СССР в национальных павильонах ВДНХ».

В Москве пройдет цикл лекций по архитектуре республик СССР
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Отмечается, что это совместный проект выставочного комплекса и компании «Глазами инженера».

В рамках мероприятия состоится пять лекций, посвящённых строительному искусству Еревана, Алма-Аты, Ташкента, Минска и Баку. Каждая из них пройдёт в национальных павильонах бывших республик СССР.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ заработала тематическая программа «Новый год в Москве».

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