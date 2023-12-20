«Путешествие в Рождество» за годы проведения объединило миллионы москвичей и туристов – Сергунина

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проводится в Москве в десятый раз и стал новогодней традицией. Об этом сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Сегодня «Путешествие в Рождество» – новогодняя традиция столицы и популярнейшее событие «Московских сезонов». А еще это самый посещаемый зимний фестиваль в России, объединяющий миллионы москвичей и туристов. За праздничным настроением не обязательно ехать в центр, ведь площадки работают по всему городу. Посетители приходят вместе с семьей и друзьями, пробуют блюда фестивального меню, присматривают сувениры родным и близким. Каждый год их ждут концерты, творческие и спортивные занятия, театрализованные постановки», – сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении.

По ее словам, всего в рамках «Путешествия в Рождество» провели несколько десятков тысяч интерактивных программ.

В оргкомитете напомнили, что история крупнейшего зимнего фестиваля столицы началась в 2012 году, когда 24 декабря на Манежной площади открылась Страсбургская рождественская ярмарка.

«Гости могли попробовать разные блюда, присмотреть подарки друзьям и проникнуться атмосферой наступающего праздника. Площадка работала до Рождества, за две недели ее посетили 600 тыс. человек, это превзошло все ожидания. Страсбургская ярмарка так понравилась москвичам и туристам, что ее проведение решили сделать традицией. Уже следующей зимой город отправился в свое первое «Путешествие в Рождество», – говорится в сообщении.

Начавшийся в 2014 году праздник продлился месяц, его посетили 8,5 млн человек. Это сделало «Путешествие в Рождество» самым масштабным зимним фестивалем в Европе. Гостями следующего фестиваля, который прошел с 18 декабря 2015 года по 17 января 2016-го, стали 10,4 млн человек.