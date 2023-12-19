Собянин: В Московском клиническом научном центре имени Логинова открыли новый эндоскопический центр

В Московском клиническом научном центре (МКНЦ) имени Логинова открыт новый эндоскопический центр. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в Telegram.

«Открыт новый эндоскопический центр в Московском клиническом научном центре имени Логинова. Борьба с онкологическими заболеваниями – одна из приоритетных задач для города. И сегодня можно с уверенностью сказать, что в Москве создана эффективная система онкопомощи. Злокачественные опухоли органов пищеварения успешно лечатся, если обнаружить их своевременно. С открытием трех эндоцентров в 2021 и 2022 годах число выявленных новообразований на нулевой и ранней стадиях увеличилось больше чем в два раза», – написал мэр.

Собянин подчеркнул, что центр, открытый в МКНЦ имени Логинова, сделает исследования еще доступнее.

«Он оснащен суперсовременными эндоскопическими стойками и эндоскопами с высоким разрешением. Здесь будут проводить свыше 140 исследований в сутки, в год это порядка 50 тыс.», – отметил Собянин.

Мэр также уточнил, что обследования максимально комфортны и выполняются под мягкой седацией.