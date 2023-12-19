Около 2,8 млн анализов качества воды провели в Москве с начала года
Московские специалисты провели около 2,8 млн анализов качества воды с начала года, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Физико-химические и микробиологические показатели воды, которая поступает в краны москвичей, находятся на круглосуточном контроле. Он начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоемов. За январь – ноябрь этого года провели около 2,8 млн исследований воды, которые в очередной раз подтвердили ее полное соответствие всем требованиям и нормативам», – сказал Бирюков.
По словам вице-мэра, в Москве работают четыре станции водоподготовки. Их общая производительность – более 6 млн куб. м, при сегодняшней норме ежедневного потребления почти в 3 млн куб. м.
«Состояние водопроводной воды на всех этапах пути к потребителю анализируется по 184 показателям. С помощью современных технологий проверяем качество воды на маршруте от водоисточника до потребителя. Дополнительно на станциях водоподготовки и в распределительной сети работают более 500 автоматических анализаторов», – отметил заместитель мэра.