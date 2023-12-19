Погоду в Москве и регионе определяет циклон, находящийся в Норвежском море, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В регионе в ближайшее время будет наблюдаться аномальная оттепель, похолодание ожидается не раньше выходных, отметил он в беседе с RT.

На южной периферии циклона находится вся европейская часть России и Западная Сибирь.

"Поэтому тепло "качается" из Атлантики, с запада на восток… Всю неделю не только Москва, но и вся европейская территория страны будут находиться под влиянием вот этой южной периферии", — отметил синоптик.

В Московском регионе ожидается "мрачная оттепельная погода", добавил Вильфанд. По прогнозу, в течение всей недели температура воздуха будет колебаться от -2 до +4 градусов. Причем ночью она может быть даже выше, чем днем, так как солнце сейчас не является решающим фактором, добавил он.

"Например, сегодня ночью температура была выше, чем вчера днем. Это очень редкая ситуация, когда атлантический воздух проникает далеко на восток", — отметил синоптик.

К концу недели, по его словам, в столицу вернутся более низкие температуры, однако по-прежнему без сильных морозов. В начале следующей недели, несмотря на небольшое похолодание, температура воздуха будет существенно превышать норму, сообщил Вильфанд.