За два года по специальности «цифровой инженер» подготовлены порядка 800 специалистов

В течение прошлого и текущего годов по программам, разработанным в столице, были обучены около 800 специалистов по специальности «Цифровой инженер». Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Столичный опыт цифровизации будет тиражироваться в регионы: кадры для строительства будущего активно готовятся «цифровыми академиями» российских ИТ и строительных компаний. Теперь специалисты, получившие квалификацию «Цифровой инженер ПТО», могут работать в электронном виде с исполнительной строительной документацией», – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Он пояснил, что программа подготовки кадров была создана в столице ГК «Аметист Групп», однако уже сегодня, помимо Москвы, она представлена в 14 регионах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Алтайском крае, Казани, Дагестане и ряде других.

«Также в скором времени будет реализован ряд программ для цифровых снабженцев, инженеров, прорабов, а также руководителей строительных проектов и организаций», – отметил Бочкарев.