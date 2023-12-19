Участок метро «Новые Черемушки» — «Октябрьская» закроют с 3 по 8 января

Жителей Черемушек предупредили о закрытии участка Калужско-Рижской линии между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская», на котором находится станция «Профсоюзная». Он будет закрыт с 3 января по 8 января 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ограничения связаны с работами по прокладке новой теплосети, которая пройдет в том числе рядом с метро. Сообщается, что вдоль закрытого участка будут курсировать бесплатные автобусы КМ, а повторный вход в метро сделают свободным.