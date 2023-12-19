В московском метро в январе закроют участок одной из веток

С 3 по 8 января 2024 года временно закроют участок оранжевой ветки столичного метро между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская». Об этом сообщил Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что в указанный период ПАО «МОЭК» будет прокладывать новую теплосеть, которая пройдет рядом с метро. Пресс-служба уточнила, что движение на участке ограничивается «для безопасности пассажиров и по просьбе компании».

Подчеркивается, что вдоль закрытого участка запустят бесплатные автобусы КМ. В сообщении также говорится, что для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро.

8 декабря стало известно, что станция метро «Щелковская» временно закрыта из-за сбоя на восточном участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Ранее в этот день сообщалось, что движение поездов метро столицы было остановлено на участке Арбатско-Покровской линии между станциями «Щелковская» и «Партизанская». При этом движение на участке между станциями «Пятницкое шоссе» и «Партизанская» продолжалось осуществляться в штатном режиме.