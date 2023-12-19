Ефимов: Более 380 человек приняли участие в Кубке мэра Москвы по беспилотным авиасистемам

Более 380 человек из столицы и регионов России приняли участие в соревновании по беспилотным авиационным системам (БАС) «Кубок мэра Москвы по БАС – 2023», пять юниоров и восемь взрослых представителей Москвы стали призерами конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Москва является важнейшим промышленным центром развития сферы БАС. За пять лет производство беспилотников различного назначения в столице увеличилось более чем в четыре раза. На территории индустриального парка «Руднево» 15 и 16 декабря состоялся финал соревнований по беспилотным авиационным системам «Кубок мэра Москвы по БАС – 2023». Участие в нем приняли 80 команд в двух возрастных категориях. Пять юниоров и восемь взрослых представителей столицы стали призерами», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

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Как отмечается, финал соревнования прошел в столице, на территории индустриального парка «Руднево». Заявку на участие в финале подали более 380 человек из 24 регионов. Соревнование проходило по нескольким дисциплинам: «Технический симулятор гонок дронов», «Гонка дронов (класс – мини)», личный и командный зачеты, «Автономная доставка груза» и «Скоростное автономное прохождение заранее известной трассы».

«Москва – один из крупнейших центров эксплуатации беспилотников. Дроны используют в разных сферах повседневной жизни: с их помощью берут пробы воздуха, определяют скорость ветра, проводят съемку объектов и выполняют многие другие задачи. Так, соревнование «Кубок мэра Москвы по БАС – 2023» собрало участников из 41 города», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, которого цитирует пресс-службе.

Там добавили, что главный приз Кубка – электромобиль «Москвич» – разыгрывался между победителями индивидуальных номинаций в рамках проведения Гран-при.