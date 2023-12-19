Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 24 декабря

В воскресенье, 24 декабря, на Савеловском и Белорусском направлениях первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) изменится расписание поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса. С 03:00 до 16:00 на Савеловском направлении до двух часов увеличат интервалы движения поездов. Некоторые поезда проследуют с измененным набором остановок. На Белорусском направлении интервалы движения составов будут увеличены до одного часа. Некоторые поезда также последуют с измененными остановками. Более того, в указанные часы увеличат интервалы движения поездов "Аэроэкспресса" в аэропорт Шереметьево. "В воскресенье с начала движения до 15:00 будет закрыт путь в область на участке от Савеловского вокзала до Бескудникова. В это время поезда будут следовать по очереди по одному пути", – говорится в сообщении. Изменения в расписании поездов обусловлены строительством станции Петровско-Разумовская. Перед планированием поездок пассажиров призвали ознакомиться в актуальным расписанием на сайте ЦППК, а также в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт". С 19 декабря изменилось расписание ряда пригородных поездов Казанского направления МЖД и МЦД-3. Это связано с модернизацией контактной сети на участке Москва-Пассажирская-Казанская – Перово.