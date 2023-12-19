В Москве пройдет новогодний маркет эксклюзивной керамики

22-24 декабря в Москве пройдет новогодний маркет необычной керамики 4Ceramics

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В период с 22 по 24 декабря 2023 года в Москве запланировано проведение новогоднего маркета авторской керамики под названием 4Ceramics. Мероприятие станет площадкой для керамистов из разных регионов России, представляющих свои работы.

Более 30 брендов керамики продемонстрируют свои творения, охватывая различные стили и техники, сообщает Mydecor.ru. Посетители события смогут найти идеальные подарки и купить авторские изделия, включая интерьерную керамику, художественные инсталляции, игрушки и посуду.

Это время, когда остаются всего лишь последние выходные перед самым Новым годом, становится финальным этапом подготовки к волшебной ночи. Среди представленных работ можно найти уникальные подарки для семьи, друзей и коллег, а атмосфера приближающегося праздника позволит просто насладиться временем, проведенным на мероприятии.

Маркет этого года будет проходить под стеклянным куполом гипермаркета «Твой Дом», где помимо керамики будут представлены предметы для дома из различных материалов и в разных стилях.