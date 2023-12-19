Патологоанатомический музей открылся в НИИ имени Склифосовского

«Музей патологической анатомии, который открылся на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского, – это прежде всего серьезная учебная база для всех начинающих врачей. Будущие врачи смогут изучать морфологические проявления самых редких заболеваний на экспонатах, отслеживать динамику, фазы возникновения и развития патологических процессов и болезней. Сейчас для медработников и студентов доступна уникальная коллекция с образцами костной патологии. В нее вошли полноценные скелеты, отдельные кости, макроскопические и гистологические препараты, рентгеновские снимки и истории болезни с 1930-х годов», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.